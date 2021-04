Calcio | Coppa Italia Costa ' Finale si giocherà davanti a tifosi'

(Di giovedì 29 aprile 2021) "Il Cts in queste ore sta studiando il protocollo". ROMA - "Ladi, Atalanta - Juventus, prevista per il 19 maggio al Mapei Stadium di Sassuolo, sarà aperta al pubblico. Dopo ...

... come la finale diItalia e la finale degli Internazionali di Tennis del 16 maggio a Roma. Saranno test importanti in vista delle partite dell'Europeo diche si terranno a Roma. Un ...... Barbara ha scelto Raiola in una fase di grande espansione e crescita delfemminile, ... anno della sua fondazione, conquistando tre scudetti consecutivi, unaItalia e due Supercoppe ..."La finale di Coppa Italia, Atalanta-Juventus, prevista per il 19 maggio al Mapei Stadium, sarà aperta al pubblico. Dopo essermi confrontato con il Ministro Roberto Speranza, ...La finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus prevista per il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia «sarà aperta al pubblico». Lo annuncia in una nota il sottosegretario di ...