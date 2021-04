Calcio | Buffagni e Olgiati M5S depositano pdl per azionariato popolare

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - I deputati M5S Stefanoe Riccardohanno depositato alla Camera una pdl per promuovere l'nello sport. Una legge che se approvata aprirebbe a una potenziale rivoluzione nel mondo sportivo che promuoverebbe la partecipazionenella proprietà delle società in cambio di incentivi fiscali, sia a vantaggio del nuovo azionista sia della società beneficiaria, con un beneficio crescente qualora la proprietàraggiungesse il 51% delle quote. “La nostra proposta - spiegano i parlamentari M5S - ha due elementi fondativi: il primo è quello di andare incontro alle esigenze economiche di tante società sportive messe in ginocchio dalla pandemia. Il secondo è dare una risposta etica forte e immediata all'assurdo progetto ...