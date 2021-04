Calcio | 5 maggio Assemblea Lega Serie A su Superlega e diritti tv

(Di giovedì 29 aprile 2021) Milano, 29 apr. - (Adnkronos) - E' stata convocata per mercoledì 5alle 12 in videoconferenza l'delladiA. Tra i punti all'ordine del giorno il progetto Supercon "l'analisi degli eventi e delle conseguenze". Sul tavolo, inoltre, ci sarà anche il tema deitv per il triennio 2021/2024 con le trattative private per il pacchetto 2.

La Figc non utilizzerà i propri canali social a partire dalle 15 di domani, venerdì 30 aprile, fino alle 23:59 di lunedì 3. Le radici dell'iniziativa Sempre più calciatori e addetti ai lavori ...... l'unico modo per potersi prendere la qualificazione alla prossima Champions - obiettivo dei Friedkin - è quello di arrivare alla finale di Danzica il prossimo 27e alzare la Coppa. Ma davanti ...Milano, 29 apr. - (Adnkronos) - E' stata convocata per mercoledì 5 maggio alle 12 in videoconferenza l'Assemblea della Lega di Serie A. Tra i punti all'ordine del giorno il progetto Superlega con ...La notte più importante dell'anno per la Roma e per Fonseca. Contro il Manchester United, nella gara d'andata delle semifinali di Europa League, la squadra giallorossa si gioca ...