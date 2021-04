Buongiorno mamma: di chi è figlia Sole? Lei e Agata sono sorelle? (Di giovedì 29 aprile 2021) Tornano le nostre anticipazioni di Buongiorno mamma e oggi ci concentriamo su quello che succederà nei prossimi episodi, anche nella terza puntata in onda la prossima settimana su Canale 5. Come avrete visto Sole, nonostante sia ancora minorenne, è rimasta incinta. La cosa non ha sconvolto suo padre, Guido, ma si è capito ben altro dopo l’annuncio di questa gravidanza. L’uomo infatti, come avrete sentito anche voi seguendo la puntata di ieri di Buongiorno mamma, ha parlato con qualcuno dei documenti di Sole, del fatto che debbano essere tutti in ordine per evitare che si possa scoprire qualcosa. E allora ci chiediamo, ma che cosa si dovrebbe scoprire? Il fatto che Sole non sia figlia di Guido e Anna? Oppure è nata da un tradimento? Guido ha detto ad ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 aprile 2021) Tornano le nostre anticipazioni die oggi ci concentriamo su quello che succederà nei prossimi episodi, anche nella terza puntata in onda la prossima settimana su Canale 5. Come avrete visto, nonostante sia ancora minorenne, è rimasta incinta. La cosa non ha sconvolto suo padre, Guido, ma si è capito ben altro dopo l’annuncio di questa gravidanza. L’uomo infatti, come avrete sentito anche voi seguendo la puntata di ieri di, ha parlato con qualcuno dei documenti di, del fatto che debbano essere tutti in ordine per evitare che si possa scoprire qualcosa. E allora ci chiediamo, ma che cosa si dovrebbe scoprire? Il fatto chenon siadi Guido e Anna? Oppure è nata da un tradimento? Guido ha detto ad ...

