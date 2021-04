"Buongiorno, come si chiama?". Quando la madre non sapeva chi fosse sua figlia: Mara Venier, un dramma lacerante (Di giovedì 29 aprile 2021) Ora, Mara Venier si racconta. La conduttrice di Domenica In, il programma della domenica in onda su Rai 1, lo fa in un libro in cui si mette a nudo, in cui narra pezzo per pezzo la sua intera vita. E uno dei capitoli più toccanti è quello sulla madre Elsa, che adorava, che era malata di Alzheimer. La conduttrice, 70 anni, presenta in anteprima al settimanale Oggi il suo libro, dal titolo Mamma, ti ricordi di me? (RaiLibri, a cura di Sabina Donadio). “Pensare a mia madre mi devastava. Scriverne è stato a lungo impossibile, ma catartico", premette in una toccante intervista. Dunque, ricorda il giorno in cui la madre le chiese: "Buongiorno signora, come si chiama?". L'alzheimer insomma la aveva rapita. E la Venier fu travolta dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Ora,si racconta. La conduttrice di Domenica In, il programma della domenica in onda su Rai 1, lo fa in un libro in cui si mette a nudo, in cui narra pezzo per pezzo la sua intera vita. E uno dei capitoli più toccanti è quello sullaElsa, che adorava, che era malata di Alzheimer. La conduttrice, 70 anni, presenta in anteprima al settimanale Oggi il suo libro, dal titolo Mamma, ti ricordi di me? (RaiLibri, a cura di Sabina Donadio). “Pensare a miami devastava. Scriverne è stato a lungo impossibile, ma catartico", premette in una toccante intervista. Dunque, ricorda il giorno in cui lale chiese: "signora,si?". L'alzheimer insomma la aveva rapita. E lafu travolta dal ...

teatrolafenice : ?? «La bellezza non si cerca. Arriva come uno schiaffo inatteso e il mondo intorno che gira sul perno del tuo stupo… - AnaLuciaMoSv : RT @SteveMister83: Buongiorno Come state ragazzi???? #FOLLLOW #FollowNow #SiguemeYTeSigoAlInstante #SiguemeYTeSigoCumplo #SiguemeYTeSigo #… - dianadep1 : RT @scastaldi9: @dianadep1 @marmelyr @angelicadisogno @ejlazar @1Atsuhimerose2 @neblaruz @BrindusaB1 @Spiros209 @djolavarrieta @lissablu68… - eyestrange : RT @jjbowerslaugh: buongiorno pensando a giulia che dice “non è un fatto di punto o di essere salvata prima” che è praticamente quello che… - FernandSalgado : RT @SteveMister83: Buongiorno Come state ragazzi???? #FOLLLOW #FollowNow #SiguemeYTeSigoAlInstante #SiguemeYTeSigoCumplo #SiguemeYTeSigo #… -