Bundesliga, Lipsia annuncia sostituto di Nagelsmann: Jesse Marsch sarà nuovo allenatore (Di giovedì 29 aprile 2021) Da JN a JM. Dopo l’ufficialità dell’addio di Julian Nagelsmann direzione Bayern Monaco, il Lipsia ha annunciato l’ingaggio di Jesse Marsch come sostituto a partire dalla prossima stagione. L’allenatore statunitense, che arriva dal Salisburgo, ha firmato un contratto fino al 2023. Il Lipsia lo ha annunciato con un curioso video, in cui alla N di Nagelsmann viene aggiunta una gamba a formare la M di Marsch. RB Leipzig ? Internal ? TopSecret ? DefinetlyDontPublish.mp4 pic.twitter.com/ASzyLyWK40 — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) April 29, 2021 Chi è Jesse Marsch Il tecnico americano, 47 anni, dopo anni di successi ai New York Red Bulls è stato ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) Da JN a JM. Dopo l’ufficialità dell’addio di Juliandirezione Bayern Monaco, ilhato l’ingaggio dicomea partire dalla prossima stagione. L’statunitense, che arriva dal Salisburgo, ha firmato un contratto fino al 2023. Illo hato con un curioso video, in cui alla N diviene aggiunta una gamba a formare la M di. RB Leipzig ? Internal ? TopSecret ? DefinetlyDontPublish.mp4 pic.twitter.com/ASzyLyWK40 — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) April 29, 2021 Chi èIl tecnico americano, 47 anni, dopo anni di successi ai New York Red Bulls è stato ...

