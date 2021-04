Bruno Fernandes: “La Roma ha avuto tanta sfortuna nel finire i cambi. Diawara non riusciva più a correre” (Di giovedì 29 aprile 2021) Uno dei protagonisti della serata del Manchester United è stato Bruno Fernandes. L’ex Udinese ha parlato a Sky Sport del successo sulla Roma. Di seguito le sue dichiarazioni: “Credo che nel primo tempo siamo entrati forte, creando occasioni e segnando. Poi su due contropiedi abbiamo subito due gol, ma siamo stati bravi a restare in partita, a mantenere la calma. Nella ripresa abbiamo fatto quello che sappiamo fare meglio, tenendo la palla e segnando gol. In Italia sono cresciuto molto come giocatore. La mia esplosione è avvenuta allo Sporting, una squadra che mi ha fatto crescere a livello di mentalità, facendomi lottare per grandi obiettivi. Poi il salto allo United, dove ho trovato grande fiducia, mi hanno voluto molto bene. Per un giocatore la fiducia fa la differenza, ti fa esprimere al meglio”. Sulla Roma: “Non ci ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 aprile 2021) Uno dei protagonisti della serata del Manchester United è stato. L’ex Udinese ha parlato a Sky Sport del successo sulla. Di seguito le sue dichiarazioni: “Credo che nel primo tempo siamo entrati forte, creando occasioni e segnando. Poi su due contropiedi abbiamo subito due gol, ma siamo stati bravi a restare in partita, a mantenere la calma. Nella ripresa abbiamo fatto quello che sappiamo fare meglio, tenendo la palla e segnando gol. In Italia sono cresciuto molto come giocatore. La mia esplosione è avvenuta allo Sporting, una squadra che mi ha fatto crescere a livello di mentalità, facendomi lottare per grandi obiettivi. Poi il salto allo United, dove ho trovato grande fiducia, mi hanno voluto molto bene. Per un giocatore la fiducia fa la differenza, ti fa esprimere al meglio”. Sulla: “Non ci ...

