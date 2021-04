Brunetta dice addio allo smart working: nella PA salta l’obbligo della soglia minima del 50% (Di giovedì 29 aprile 2021) Il ministro Brunetta vuole riportare gradualmente gli italiani in ufficio. Nel decreto Proroghe approvato dal Consiglio dei ministri c’è infatti l’addio alla soglia minima del 50% per lo smart working nella Pa. Norma che era entrata in vigore come misura anti-contagio. Fino alla definizione della disciplina del lavoro agile nei contratti collettivi del pubblico impiego, e comunque non oltre il 31 dicembre2021, le amministrazioni pubbliche potranno continuare a ricorrere alle modalità semplificate relative al lavoro agile. Ma sono liberate da ogni rigidità. La nota di Brunetta sullo smart working In una nota il ministro della Pubblica amministrazione, Renato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 aprile 2021) Il ministrovuole riportare gradualmente gli italiani in ufficio. Nel decreto Proroghe approvato dal Consiglio dei ministri c’è infatti l’alladel 50% per loPa. Norma che era entrata in vigore come misura anti-contagio. Fino alla definizionedisciplina del lavoro agile nei contratti collettivi del pubblico impiego, e comunque non oltre il 31mbre2021, le amministrazioni pubbliche potranno continuare a ricorrere alle modalità semplificate relative al lavoro agile. Ma sono liberate da ogni rigidità. La nota disulloIn una nota il ministroPubblica amministrazione, Renato ...

