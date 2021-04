Bruce Springsteen, che rischiò l’arresto per essersi introdotto nella casa di Elvis Presley | Memories (Di giovedì 29 aprile 2021) All’arrivo di Bruce Springsteen a Graceland l’orologio segna le 3 del mattino. Eppure, come il Boss ricorda, a quell’ora le luci dell’immensa tenuta di Elvis Presley sono ancora accese. Probabilmente è questo a convincere Bruce che in pochi minuti potrà incontrare il suo idolo assoluto. Arriva a bordo di un taxi, scavalca la recinzione e si fionda di fronte alla porta d’ingresso. L’epilogo, tuttavia, non è quello sperato. Il 29 aprile 1976 Bruce Springsteen si è appena esibito a Memphis, città del Re del Rock. È una tappa del Born To Run Tour e l’occasione è troppo ghiotta. nella sua ordinaria follia il Boss interpella Steve Van Zandt, suo parner in crime nella E Street Band e insieme decidono di prendere un taxi a fine concerto per ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) All’arrivo dia Graceland l’orologio segna le 3 del mattino. Eppure, come il Boss ricorda, a quell’ora le luci dell’immensa tenuta disono ancora accese. Probabilmente è questo a convincereche in pochi minuti potrà incontrare il suo idolo assoluto. Arriva a bordo di un taxi, scavalca la recinzione e si fionda di fronte alla porta d’ingresso. L’epilogo, tuttavia, non è quello sperato. Il 29 aprile 1976si è appena esibito a Memphis, città del Re del Rock. È una tappa del Born To Run Tour e l’occasione è troppo ghiotta.sua ordinaria follia il Boss interpella Steve Van Zandt, suo parner in crimeE Street Band e insieme decidono di prendere un taxi a fine concerto per ...

