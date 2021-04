Brescia | riesame rigetta richiesta arresto di Cellino | 700 mila euro di sequestro di beni

(Di giovedì 29 aprile 2021) No all’, si aldima in misura inferiore rispetto alle richieste: 700contro i 50 milioni dichiesti dalla Procura. E’ quanto deciso dal tribunale deldisulla posizione di Massimo, attuale proprietario delCalcio ed ex presidente del Cagliari Calcio. I giudici hannoto ladidella procura perin carcere e per la moglie domiciliari perché, si legge nel provvedimento,ha spostato la residenza ae ha iniziato a rateizzare la propria posizione con il fisco quindi non c’è più pericolo di fuga. E’ stato ...

Corriere della Sera

No all'arresto , sì al sequestro di beni ma in misura inferiore rispetto alle richieste della Procura . E quanto deciso dal tribunale deldisulla posizione di Massimo Cellino . I giudici hanno rigettato la richiesta di arresto della procura per Cellino in carcere e per la moglie domiciliari, perché si legge nel ......Cellino è comparso davanti al tribunale del, in attesa della decisione sulla richiesta di arresto in carcere per lui e di domiciliari per la moglie, presentata dalla Procura diper ...No all’arresto, si al sequestro di beni ma in misura inferiore rispetto alle richieste: 700 mila euro contro i 50 milioni di euro chiesti dalla Procura. E’ quanto deciso dal tribunale del riesame di B ...No all'arresto, si al sequestro di beni ma in misura inferiore rispetto alle richieste: 700 mila euro contro i 50 milioni di euro chiesti dalla Procura. (ANSA) ...