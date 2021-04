Boschi dice sì alla modifica dell’orario del coprifuoco (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA – . La Presidente dei Deputati di Italia Viva sull’argomento ha anche rilasciato un’intervista pubblicata ieri (28 aprile) sul quotidiano “La Stampa”. Queste le sue parole: “Sulla modifica dell’orario del coprifuoco serve buonsenso, non posizioni ideologiche. Rivediamolo, tenendo insieme sicurezza e lavoro”. Boschi dice sì alla modifica L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Iniziata l’assemblea nazionale di Italia Viva Italia Viva valuta gli effetti del Decreto di Conte D’Incà assicura che il Parlamento sta lavorando Boschi chiede di riaprire le scuole Polemica per un articolo di Travaglio sulla Bellanova Approvato il Decreto Milleproroghe Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA – . La Presidente dei Deputati di Italia Viva sull’argomento ha anche rilasciato un’intervista pubblicata ieri (28 aprile) sul quotidiano “La Stampa”. Queste le sue parole: “Sulladelserve buonsenso, non posizioni ideologiche. Rivediamolo, tenendo insieme sicurezza e lavoro”.sìL'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Iniziata l’assemblea nazionale di Italia Viva Italia Viva valuta gli effetti del Decreto di Conte D’Incà assicura che il Parlamento sta lavorandochiede di riaprire le scuole Polemica per un articolo di Travaglio sulla Bellanova Approvato il Decreto Milleproroghe

