Borsellino | Santoro collezionista di pataccari Dopo Ciancimino Jr | il killer bugiardo

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 29 aprile 2021) Che ci fa un presunto pataccaro con un “maestro di giornalismo” come Michele? Le virgolette non sorprendano: indicano testualità. Così infatti è scritto sulla copertina di Nient’altro che la verità (Marsilio editore 400 pagg. 18,05 €), ultima fatica editoriale del conduttore tv. Il suo libro, acquistabile in libreria proprio a partire da oggi, ruota intorno al catanese Maurizio Avola, controverso pentito di mafia poi espulso dal programma di protezione. Rapinava le banche mentre collaborava con la giustizia. Ciò nonostante e nonostante il precedente diJr.,lo ha accreditato come una fonte di primissimo piano. Addirittura in grado di svelare verità tuttora sconosciute sulla strage che in Via D’Amelio costò la vita al giudice Paoloe ai suoi tre agenti di scorta. Ieri ...