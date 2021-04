Borse 29 aprile, Milano chiude in rosso. Pil americano: +6,4 per cento nel primo trimestre (Di giovedì 29 aprile 2021) Borse 29 aprile, Milano chiude con un rosso dello 0,74%. Lo spread ritorna sotto i 110 punti base. Milano – Borse 29 aprile. Nuova seduta complicata per i mercati europei. La spinta arrivata dagli Usa non è riuscita a consentire ai listini di fare un cambio di passo in questa giornata. La variante indiana continua a ‘pesare’ sugli indici del Vecchio Continente. Ritornando negli Usa, la crescita nel primo trimestre è stata del 6,4% rispetto all’anno precedente. Continuano a ‘correre’ anche i Big Tech che, dopo i lockdown, hanno registrato numeri da record per la prima parte dell’anno post pandemia. Borse 29 aprile, Milano in rosso Per Piazza ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 aprile 2021)29con undello 0,74%. Lo spread ritorna sotto i 110 punti base.29. Nuova seduta complicata per i mercati europei. La spinta arrivata dagli Usa non è riuscita a consentire ai listini di fare un cambio di passo in questa giornata. La variante indiana continua a ‘pesare’ sugli indici del Vecchio Continente. Ritornando negli Usa, la crescita nelè stata del 6,4% rispetto all’anno precedente. Continuano a ‘correre’ anche i Big Tech che, dopo i lockdown, hanno registrato numeri da record per la prima parte dell’anno post pandemia.29inPer Piazza ...

