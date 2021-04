Borsa: cauta Milano (+0,1%), bene le banche, non le auto (Di giovedì 29 aprile 2021) E' in lieve rialzo la Borsa di Milano (+0,1%), in linea con le principali Piazze europee e con i future Usa, dopo che le Borse asiatiche hanno concluso una seconda seduta in positivo, sulla scia della ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) E' in lieve rialzo ladi(+0,1%), in linea con le principali Piazze europee e con i future Usa, dopo che le Borse asiatiche hanno concluso una seconda seduta in positivo, sulla scia della ...

Mediaset: corre in Borsa con report positivi degli analisti In particolare, Morgan Stanley ha migliorato il target price da 2,4 a 3 euro, Banca Akros lo ha alzato da 2,1 a 2,7 euro, Mediobanca è stata più cauta con un aumento da 2,19 a 2,38. Gli analisti di ...

Borsa: l'Europa parte in cauto rialzo, a Milano +0,15% il Ftse Mib Pesanti Tenaris e St dopo i conti. Petrolio in rialzo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 apr - Aprono in moderato rialzo le Borse ...

