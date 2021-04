Bonus tv, cos’è e come ottenerlo. A rischio 36 milioni di televisori (Di giovedì 29 aprile 2021) In vista del passaggio al digitale terrestre di seconda generazione, il governo garantisce un Bonus per l’acquisto di nuovi televisori. Secondo La Repubblica sono almeno 36 milioni i televisori che rischiano di non sopportare la nuova tecnologia. Il cosiddetto Bonus tv previsto dalla Legge di Bilancio 2021 è costituito da un contributo di 50 euro per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 aprile 2021) In vista del passaggio al digitale terrestre di seconda generazione, il governo garantisce unper l’acquisto di nuovi. Secondo La Repubblica sono almeno 36che rischiano di non sopportare la nuova tecnologia. Il cosiddettotv previsto dalla Legge di Bilancio 2021 è costituito da un contributo di 50 euro per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

