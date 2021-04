Bomba Mediaset, La decisione choc dell’opinionista di Canale 5: “Adesso basta, me ne vado. Mi costringono a litigare. Ecco la verità” (Di giovedì 29 aprile 2021) Karina Cascella lascia il suo posto da opinionista da Barbara D’Urso. Il suo ruolo in televisione è nato a Uomini e Donne, dove è approdata come amica di Salvatore Angelucci, che era sul trono. Lei era chiamata a giudicare le donne che lo corteggiavano e a consigliarlo su quale scegliere. E da quel momento non ha mai spesso. La storia però è terminata inaspettatamente. Dopo che la relazione tra il tronista e Paola, la sua scelta, è naufragata, è stata proprio l’amica bionda ad accaparrarsi il rampollo. I due hanno avuto insieme anche una figlia, Ginevra, ma Adesso la loro storia è terminata. Karina Cascella è nuovamente felice e fidanzata con Max, col quale ha anche aperto un ristorante a Bergamo. In molti si sono domandati quando la coppia deciderà di convolare a nozze, ma lei ha fatto sapere che hanno già dovuto rimandare l’evento a causa della pandemia di Covid-19. ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) Karina Cascella lascia il suo posto da opinionista da Barbara D’Urso. Il suo ruolo in televisione è nato a Uomini e Donne, dove è approdata come amica di Salvatore Angelucci, che era sul trono. Lei era chiamata a giudicare le donne che lo corteggiavano e a consigliarlo su quale scegliere. E da quel momento non ha mai spesso. La storia però è terminata inaspettatamente. Dopo che la relazione tra il tronista e Paola, la sua scelta, è naufragata, è stata proprio l’amica bionda ad accaparrarsi il rampollo. I due hanno avuto insieme anche una figlia, Ginevra, mala loro storia è terminata. Karina Cascella è nuovamente felice e fidanzata con Max, col quale ha anche aperto un ristorante a Bergamo. In molti si sono domandati quando la coppia deciderà di convolare a nozze, ma lei ha fatto sapere che hanno già dovuto rimandare l’evento a causa della pandemia di Covid-19. ...

Advertising

infoitcultura : Mediaset, tre nuove fiction, tre donne, tre nomi bomba: i dettagli - miiannoio : RT @magicaemy791: Tommaso sta facendo gavetta, le sue prime esperienze in TV non necessariamente devono essere subito una bomba, inutile ch… - magicaemy791 : Tommaso sta facendo gavetta, le sue prime esperienze in TV non necessariamente devono essere subito una bomba, inut… - playblogtv : questa notizia bomba fa tremare ancora di più la presentatrice napoletana, visto che gli ascolti di #domenicalive s… - Tizianachia : RT @DAMNSKIPPY20: Trash Italiano torna sui Social! Rivelazione bomba da #Giornalettismo Sembra che la #Mediast abbia intentato una causa co… -