Bollettino del 28 aprile: i dati dell’epidemia di oggi in Italia (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Ministero della Salute, oggi mercoledì 28 aprile, ha reso noto il Bollettino della pandemia da Covid in Italia I numeri relativi all’epidemia da Coronavirus in Italia sono stati diffusi… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Ministero della Salute,mercoledì 28, ha reso noto ildella pandemia da Covid inI numeri relativi all’epidemia da Coronavirus insono stati diffusi… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Agenzia_Ansa : La variante cosiddetta indiana del virus del Covid-19 è stata sequenziata in almeno 17 Paesi in tutto il mondo, fra… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 aprile: 13.385 nuovi casi, i morti sono 344 - rtl1025 : ?? La #varianteindiana del virus del Covid-19 è stata sequenziata in almeno 17 Paesi in tutto il mondo, fra cui l'… - generacomplotti : RT @fabriziopagani1: 120.000 vittime del covid è una fake news, non è provato, qualcuno ha esaminato le 120.000 cartelle cliniche? Il boll… - infoitinterno : Covid Coronavirus Piemonte: il bollettino delle ore 16 del 28 aprile 2021 -