Bollettino Covid di giovedì 29 aprile | i dati completi dopo le 17 Toscana e Puglia oltre i mille casi

(Di giovedì 29 aprile 2021) in Italia , ildi29del Ministero della Salute: isu Leggo.it a questa paginale 17 circa. Il numero delle vittime dall'inizio della pandemia di- 19 ha superato le 120mila unità: ieri altri 344 morti e 13.385 nuovi positivi, con il numero di ...

Advertising

fanpage : Contagi nelle scuole. Il bollettino diffuso dall'Asl Napoli 1 - ReggioPress : Covid, i dati in diretta: il bollettino dell'Emilia Romagna - leggoit : #Covid nel #Lazio, il #bollettino di giovedì 29 aprile 2021: 1.124 nuovi casi e 27 morti - sportface2016 : #Campania: il bollettino e i numeri odierni del #29aprile #Coronavirus #COVID19 - corrmezzogiorno : #Napoli Bollettino Campania, 33 vittime e quasi duemila positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

in Italia , ildi giovedì 29 aprile del Ministero della Salute: i dati completi su Leggo.it a questa pagina dopo le 17 circa. Il numero delle vittime dall'inizio della pandemia di- 19 ha superato ...Il totale dei casi positiviin Puglia è di 233.497 così suddivisi: 89814 nella Provincia di ... Ilepidemiologico Regione Puglia 29.4.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/Mc4ghverificato e cumulativo - comprendente anche i dati delle Rsa che non vengono registrati dall'Ausl - sui decessi per Coronavirus, viene comunicato successivamente - di norma il giorno successivo - nel ...Il bollettino del Coronavirus riguardante la Regione Campania. I dati circa i nuovi contagi, tamponi e guariti.