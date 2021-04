Bollettino, Covid-19: i dati aggiornati al 29 aprile (Di giovedì 29 aprile 2021) Nuovi aggiornamenti sulla condizione epidemiologica da Covid nel Bollettino di oggi: nuovi casi, vittime, guariti e vaccini Nuovi contagi, decessi, guariti legati al Covid-19 e corsa ai vaccini: i dati aggiornati del Ministero della Salute nel Bollettino di oggi 29 aprile. I dati Dai dati ufficiali del Bollettino, risultano 14.320 nuovi casi nelle ultime 24 ore, in leggero aumento rispetto a ieri (13.385). Nella giornata di oggi si registra un calo incoraggiante dei decessi (288), con un aumento dei guariti 18.416. Si rilevano, inoltre, -71 terapie intensive e -509 ricoveri in strutture ospedaliere. In leggero aumento il tasso di positività, che oggi aumenta dello 0,4%. I vaccini Non solo ... Leggi su zon (Di giovedì 29 aprile 2021) Nuovi aggiornamenti sulla condizione epidemiologica daneldi oggi: nuovi casi, vittime, guariti e vaccini Nuovi contagi, decessi, guariti legati al-19 e corsa ai vaccini: idel Ministero della Salute neldi oggi 29. IDaiufficiali del, risultano 14.320 nuovi casi nelle ultime 24 ore, in leggero aumento rispetto a ieri (13.385). Nella giornata di oggi si registra un calo incoraggiante dei decessi (288), con un aumento dei guariti 18.416. Si rilevano, inoltre, -71 terapie intensive e -509 ricoveri in strutture ospedaliere. In leggero aumento il tasso di positività, che oggi aumenta dello 0,4%. I vaccini Non solo ...

