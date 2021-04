Bollettino Coronavirus oggi 29 Aprile Italia | morti | contagiati | guariti

(Di giovedì 29 aprile 2021): la situazione aggiornata relativa a, nuovi. Focus anche sul numero dei ricoveri. Questo ildi, 29, ecco ilufficiale della Protezione Civile per il giorno 29(tra parentesi i numeri di ieri): (ieri 442.771). (ieri 120.256) Deceduti. I numeri dei ricoveri. Secondo gli ultimi dati comunicati dalle regioni ed elaborati dalla protezione civile, questa la situazione dei ricoverati. (ieri 2.711) i ricoverati in terapia intensiva; (ieri 22.571) i ricoveri totali comprese persone con sintomi lievi e moderati. Le cifre indicano una palpabile frenata, rispetto ...

Tra Milano e hinterland sono state trovate altre 504 persone che hanno contratto il. I dati sono stati resi noti dal Ministero della Salute attraverso il consuetopomeridiano. ...Il dato è contenuto nelquotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono state 30 (5.368 dall'inizio dell'emergenza sanitaria) e i guariti 1.663. ...Il Covid ha provocato altri due decessi nel Piacentino, si tratta di due donne di 52 e 71 anni. I nuovi casi di contagio, indicati dal bollettino emesso dalla Regione Emilia-Romagna nella giornata di ...