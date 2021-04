Bollettino coronavirus, oggi 29 aprile: 14.320 nuovi casi e 288 morti. In lombardia 2.306 positivi (Di giovedì 29 aprile 2021) Covid Italia, Bollettino: Sono 14.320 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.385. Sono invece... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 29 aprile 2021) Covid Italia,: Sono 14.320 ial test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.385. Sono invece...

Advertising

EttoreScalzi : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 29 aprile: 14.320 nuovi casi e 288 morti - StraNotizie : Coronavirus, il bollettino di oggi, 29 aprile: 14.320 nuovi casi e 288 morti - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino 29 aprile: tutti i dati aggiornati - - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 29 APRILE, TRE DECESSI / 70 NUOVI CONTAGI / OLTRE… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 aprile: 14.320 nuovi casi, i morti sono 288 -