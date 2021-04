Bollettino 29 Aprile

Advertising

MazaraNews : Coronavirus, in provincia di Trapani 1083 casi. Mazara 8 positivi. Bollettino del 29 aprile 2021… - Centralmente : Covid Abruzzo, ecco il bollettino del 29 Aprile... - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus - sportface2016 : LIVE - il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Puglia #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Aprile

CORONAVIRUS ITALIA 27/ Ministero Salute: 373 morti, 10.404 casi Per quanto riguarda la composizione, si parla di 20 senatori e 20 deputati nominati rispettivamente da Maria ...- Nella prima tabella la percentuale dei tamponi positivi sui casi sospetti, nel primo grafico i pazienti positivi ricoverati in ospedale e quelli in terapia intensiva. Nel secondo il totale dei casi ...Sono in crescita i nuovi casi di Covid 19 oggi in Puglia a fronte, ancora una volta, di una diminuzione del numero dei test. Calano rispetto a ieri i decessi mentre è notevole anche l'aumento dei guar ...Quando riprenderà la somministrazione del vaccino anti-Covid per gli insegnanti? Per il momento sono stati vaccinati 1.155.495 lavoratori.