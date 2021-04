Bocciata la sfiducia al ministro Speranza. 'Non si fa politica su una grande pandemia'

Advertising

Majden3 : RT @ellyesse: Bocciata mozione di sfiducia a #Speranza Piena solidarietà a @robersperanza che fa un lavoro enorme e difficile nell’interess… - tito_tiberti : RT @ellyesse: Bocciata mozione di sfiducia a #Speranza Piena solidarietà a @robersperanza che fa un lavoro enorme e difficile nell’interess… - OssaniAnna : RT @ellyesse: Bocciata mozione di sfiducia a #Speranza Piena solidarietà a @robersperanza che fa un lavoro enorme e difficile nell’interess… - Frankf1842 : RT @ellyesse: Bocciata mozione di sfiducia a #Speranza Piena solidarietà a @robersperanza che fa un lavoro enorme e difficile nell’interess… - lcampanelli4 : RT @ellyesse: Bocciata mozione di sfiducia a #Speranza Piena solidarietà a @robersperanza che fa un lavoro enorme e difficile nell’interess… -

Ultime Notizie dalla rete : Bocciata sfiducia

Il Senato ha respinto la mozione diproposta da Fratelli d'Italia. A favore del ministro hanno votato anche Lega e Forza Italia. 'L'Italia era impreparata al Covid perché per decenni è stata trascurata la sanità pubblica' ha ...Al Senato è stata anche respinta la mozione dipresentata da Gianluigi Paragone , di Italexit. Già in mattinata Speranza era intervenuto in Aula, affermando che al momento attuale il nemico ...QUIRINALE "Con Recovery salto avanti, ora sforzo corale" News "Il Piano di rilancio è un'occasione da non perdere per il Paese, ora serve uno sforzo corale", il presidente della ...Ebbene, il Senato ha bocciato la sfiducia a Speranza, 29 voti a favore. Anche la Lega di Salvini ha avuto il coraggio, per non dire la ...