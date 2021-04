Black out social, aderisce anche la FIGC. Gravina: «Momento di dire basta» (Di giovedì 29 aprile 2021) La FIGC aderisce alla campagna Black out social media lanciata dalla Federcalcio inglese e dalla Premier League. Le parole di Gravina La FIGC aderisce alla campagna Black out social media lanciata dalla Federcalcio inglese e dalla Premier League: a partire da domani alle 15 fino alle 23.59 di lunedì, i social saranno muti. Le parole di Gravina. «Vogliamo dare il nostro contributo in quella che è giusto definire una campagna di civiltà è giunto il Momento di dire basta. Per l’importanza che il calcio ricopre nella nostra società, è opportuno che ci si assuma tutti la responsabilità di inviare messaggi positivi, di contrasto netto agli odiatori di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Laalla campagnaoutmedia lanciata dalla Federcalcio inglese e dalla Premier League. Le parole diLaalla campagnaoutmedia lanciata dalla Federcalcio inglese e dalla Premier League: a partire da domani alle 15 fino alle 23.59 di lunedì, isaranno muti. Le parole di. «Vogliamo dare il nostro contributo in quella che è giusto definire una campagna di civiltà è giunto ildi. Per l’importanza che il calcio ricopre nella nostra società, è opportuno che ci si assuma tutti la responsabilità di inviare messaggi positivi, di contrasto netto agli odiatori di ...

