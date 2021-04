“Bisogna guardare avanti” Romina Power sorride e sogna: pioggia di like FOTO (Di giovedì 29 aprile 2021) La cantante Romina Power ha pubblicato un buongiorno molto riflessivo. Il suo messaggio è un inno alla vita, nonostante tutto. Ormai Romina Power ci ha abituati alla sua saggezza e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 29 aprile 2021) La cantanteha pubblicato un buongiorno molto riflessivo. Il suo messaggio è un inno alla vita, nonostante tutto. Ormaici ha abituati alla sua saggezza e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

2Ehmobasta : RT @nemo652: #PensieroDelMattino Ad ognuno è destinato il suo raggio di sole. E anche quando si nasconde tra le nuvole, non bisogna mai sm… - msgv5150 : RT @nemo652: #PensieroDelMattino Ad ognuno è destinato il suo raggio di sole. E anche quando si nasconde tra le nuvole, non bisogna mai sm… - PaolaPaolin : RT @nemo652: #PensieroDelMattino Ad ognuno è destinato il suo raggio di sole. E anche quando si nasconde tra le nuvole, non bisogna mai sm… - PreziosaGemma : RT @nemo652: #PensieroDelMattino Ad ognuno è destinato il suo raggio di sole. E anche quando si nasconde tra le nuvole, non bisogna mai sm… - LILITH24595979 : RT @nemo652: #PensieroDelMattino Ad ognuno è destinato il suo raggio di sole. E anche quando si nasconde tra le nuvole, non bisogna mai sm… -