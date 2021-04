Birra Peroni, on air da oggi nuova campagna 'Se ci unisce è Peroni' (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - La nuova campagna Peroni porta in vita i suoi valori più profondi e radicati nel suo Dna: il suo saper unire oltre ogni differenza, conflitto e stereotipo. Perché Peroni ha una storia, lunga 175 anni, che attraversa l'Italia da nord a sud e con il suo gusto mette tutti d'accordo. È da questa semplice ma fondamentale intuizione che si sviluppa l'idea creativa della campagna “Se ci unisce è Peroni”: a prescindere dalla provenienza, dalle proprie convinzioni, dalle divisioni di linguaggio, cultura o storia, oltre ogni differenza… Se Ci unisce è Peroni! “Se Ci unisce è Peroni!” non è solo il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Laporta in vita i suoi valori più profondi e radicati nel suo Dna: il suo saper unire oltre ogni differenza, conflitto e stereotipo. Perchéha una storia, lunga 175 anni, che attraversa l'Italia da nord a sud e con il suo gusto mette tutti d'accordo. È da questa semplice ma fondamentale intuizione che si sviluppa l'idea creativa della“Se ci”: a prescindere dalla provenienza, dalle proprie convinzioni, dalle divisioni di linguaggio, cultura o storia, oltre ogni differenza… Se Ci! “Se Ci!” non è solo il ...

Advertising

TV7Benevento : Birra Peroni, on air da oggi nuova campagna 'Se ci unisce è Peroni'... - TV7Benevento : Birra Peroni celebra 175 anni con nuova grafica e blockchain... - fisco24_info : Birra Peroni celebra 175 anni con nuova grafica e blockchain: Peroni celebra i suoi 175 anni con una nuova grafica,… - Antigrazioso1 : @mariarosariaFo8 @guarnieribe Hai dimenticato la birra Peroni. - Nicolet79197508 : RT @metruvatstrunz: Una mia amica laureata alla Sorbona, per lodare la mia puntualità, mi ha detto: Sei puntuale come il rutto dopo la bir… -

Ultime Notizie dalla rete : Birra Peroni Birra Peroni celebra 175 anni con nuova grafica e blockchain Il top management ha raccontato oggi il percorso fatto nei 175 anni di storia presso la sede del Museo Birra Peroni a Roma, luogo in cui è racchiusa la storia di Peroni e le testimonianze tangibili ...

La birra Kozel debutta in Italia con una campagna multimediale. Online il 26% dell'investimento pubblicitario Birra Peroni porta sul mercato italiano il marchio di birra ceco Kozel , che con i suoi 4,5 milioni di ettolitri venduti a livello globale è già presente in 48 paesi. Già dal lancio, Kozel sarà ...

Birra Peroni, 2 milioni ettolitri tracciabili in blockchain - In breve Agenzia ANSA Birra Peroni celebra 175 anni con nuova grafica e blockchain Condividi questo articolo:Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Peroni celebra i suoi 175 anni con una nuova grafica, la tecnologia blockchain applicata alla sua filiera e una nuova campagna di comunicazione. G ...

Birra Peroni, on air da oggi nuova campagna 'Se ci unisce è Peroni' Roma, 29 apr. (Adnkronos) - La nuova campagna Peroni porta in vita i suoi valori più profondi e radicati nel suo Dna: il suo saper unire oltre ogni ...

Il top management ha raccontato oggi il percorso fatto nei 175 anni di storia presso la sede del Museoa Roma, luogo in cui è racchiusa la storia die le testimonianze tangibili ...porta sul mercato italiano il marchio diceco Kozel , che con i suoi 4,5 milioni di ettolitri venduti a livello globale è già presente in 48 paesi. Già dal lancio, Kozel sarà ...Condividi questo articolo:Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Peroni celebra i suoi 175 anni con una nuova grafica, la tecnologia blockchain applicata alla sua filiera e una nuova campagna di comunicazione. G ...Roma, 29 apr. (Adnkronos) - La nuova campagna Peroni porta in vita i suoi valori più profondi e radicati nel suo Dna: il suo saper unire oltre ogni ...