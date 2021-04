Birra Peroni, on air da oggi nuova campagna ‘Se ci unisce è Peroni’ (Di giovedì 29 aprile 2021) La nuova campagna Peroni porta in vita i suoi valori più profondi e radicati nel suo Dna: il suo saper unire oltre ogni differenza, conflitto e stereotipo. Perché Peroni ha una storia, lunga 175 anni, che attraversa l’Italia da nord a sud e con il suo gusto mette tutti d’accordo. È da questa semplice ma fondamentale intuizione che si sviluppa l’idea creativa della campagna “Se ci unisce è Peroni”: a prescindere dalla provenienza, dalle proprie convinzioni, dalle divisioni di linguaggio, cultura o storia, oltre ogni differenza… Se Ci unisce è Peroni! “Se Ci unisce è Peroni!” non è solo il claim di campagna dunque ma è l’essenza di quello che Peroni rappresenta per ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021) Laporta in vita i suoi valori più profondi e radicati nel suo Dna: il suo saper unire oltre ogni differenza, conflitto e stereotipo. Perchéha una storia, lunga 175 anni, che attraversa l’Italia da nord a sud e con il suo gusto mette tutti d’accordo. È da questa semplice ma fondamentale intuizione che si sviluppa l’idea creativa della“Se ci”: a prescindere dalla provenienza, dalle proprie convinzioni, dalle divisioni di linguaggio, cultura o storia, oltre ogni differenza… Se Ci! “Se Ci!” non è solo il claim didunque ma è l’essenza di quello cherappresenta per ...

Advertising

lifestyleblogit : Birra Peroni, tracciabilità in blockchain malto 100% italiano in nuova veste grafica - - lifestyleblogit : Birra Peroni, Galasso: 'Oggi grandi cambiamenti da nuova etichetta a modo comunicare' - - ilovebirra : RT @zazoomblog: Birra Peroni tracciabilità in blockchain malto 100% italiano in nuova veste grafica - #Birra #Peroni #tracciabilità https… - zazoomblog : Birra Peroni tracciabilità in blockchain malto 100% italiano in nuova veste grafica - #Birra #Peroni… - TV7Benevento : Birra Peroni, tracciabilità in blockchain malto 100% italiano in nuova veste grafica... -