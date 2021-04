Birra Peroni, Galasso: "Oggi grandi cambiamenti da nuova etichetta a modo comunicare" (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Oggi rilanciamo la gamma Peroni e annunciamo un futuro che è iniziato 175 anni fa". Lo ha sottolineato Enrico Galasso, amministratore delegato di Birra Peroni nel presentare le novità che l'azienda ha messo in campo per celebrare l'importante anniversario con il lancio della nuova campagna di comunicazione, la nuova veste grafica, la blockchain applicata su tutta la sua filiera produttiva e il QR Code sulle bottiglie. “Vogliamo mettere Birra Peroni al centro di un'Italia che, mai come Oggi, ha bisogno di sentirsi unita. E mai come Oggi se c'è qualcosa che ci unisce, è Peroni!”. "Il nostro è un processo di grandi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "rilanciamo la gammae annunciamo un futuro che è iniziato 175 anni fa". Lo ha sottolineato Enrico, amministratore delegato dinel presentare le novità che l'azienda ha messo in campo per celebrare l'importante anniversario con il lancio dellacampagna di comunicazione, laveste grafica, la blockchain applicata su tutta la sua filiera produttiva e il QR Code sulle bottiglie. “Vogliamo mettereal centro di un'Italia che, mai come, ha bisogno di sentirsi unita. E mai comese c'è qualcosa che ci unisce, è!”. "Il nostro è un processo di...

Ultime Notizie dalla rete : Birra Peroni Birra Peroni, Galasso: "Oggi grandi cambiamenti da nuova etichetta a modo comunicare" "Oggi rilanciamo la gamma Peroni e annunciamo un futuro che è iniziato 175 anni fa". Lo ha sottolineato Enrico Galasso, amministratore delegato di Birra Peroni nel presentare le novità che l'azienda ha messo in campo per celebrare l'importante anniversario con il lancio della nuova campagna di comunicazione, la nuova veste grafica, la blockchain ...

Birra Peroni, tracciabilità in blockchain malto 100% italiano in nuova veste grafica Peroni insieme alla sua nuova veste grafica lancia oggi un progetto di tracciabilità che sottolinea il carattere della birra "Indiscutibilmente Italiana", e dà valore non solo alla sua origine ma ...

Birra Peroni, tracciabilità in blockchain malto 100% italiano in nuova veste grafica Peroni insieme alla sua nuova veste grafica lancia oggi un progetto di tracciabilità che sottolinea il carattere della birra 'Indiscutibilmente ...

