Birra Peroni celebra 175 anni con nuova grafica e blockchain (Di giovedì 29 aprile 2021) Peroni celebra i suoi 175 anni con una nuova grafica, la tecnologia blockchain applicata alla sua filiera e una nuova campagna di comunicazione. Grandi cambiamenti quindi nell’identità visiva e nel suo posizionamento. Con l’utilizzo inoltre della tecnologia blockchain, per tracciare il malto 100% italiano della sua filiera, propone un nuovo dialogo al consumatore, parlando di qualità, sostenibilità e innovazione e facendosi portavoce di un messaggio che da sempre la contraddistingue: “Se Ci Unisce è Peroni”. Il top management ha raccontato oggi il percorso fatto nei 175 anni di storia presso la sede del Museo Birra Peroni a Roma, luogo in cui è racchiusa la storia di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021)i suoi 175con una, la tecnologiaapplicata alla sua filiera e unacampagna di comunicazione. Grandi cambiamenti quindi nell’identità visiva e nel suo posizionamento. Con l’utilizzo inoltre della tecnologia, per tracciare il malto 100% italiano della sua filiera, propone un nuovo dialogo al consumatore, parlando di qualità, sostenibilità e innovazione e facendosi portavoce di un messaggio che da sempre la contraddistingue: “Se Ci Unisce è”. Il top management ha raccontato oggi il percorso fatto nei 175di storia presso la sede del Museoa Roma, luogo in cui è racchiusa la storia di ...

