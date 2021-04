Bild | “Real Madrid interessato ad André Silva”

(Di giovedì 29 aprile 2021)in Germania, con la maglia dell’Eintracht Francoforte, sta dando il megliosé: in 31 partite haizzato 26 gol e 9 assist. Numeri pazzeschi per l’attaccante portoghese, ex Milan, che è finito al centro del mercato europeo. Secondo quanto riportato dalla, il giocatore è apprezzato da tantissimi club europei: Barcellona, Manchester United, Atleticoe Borussia Dortmund su tutti. A questi si sarebbe aggiunto anche ilche potrebbero giocarsi la carta Jovic, attualmente in prestito all’Eintracht, pe portareal Bernabeu. Uno scambio alla pari visto che l’attaccante serbo non si è ambientato ae gradirebbe restare in Germania, a Francoforte. FOTO: Twitter ufficiale...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bild Real

alfredopedulla.com

Stando a quanto rivelato dal quotidiano tedesco, ilMadrid sta pensando all'attaccante ex Milan per il prossimo calciomercato estivo. Dato che arrivare a Erling Haaland del Borussia ...... ceduto all' Eintracht Francoforte nello scambio che ha portato Ante Rebic in rossonero, è finito ora nel mirino delMadrid . Lo assicura il giornale tedesco, spiegando che la sua ...Il Real Madrid vorrebbe Haaland del Borussia Dortmund, ma ha in André Silva un'alternativa concreta e già pone le basi per un'operazione.Ha gli stessi numeri di Haaland, ma per il momento è meno quotato. In tempo di Coronavirus prendere André Silva può essere un affare conveniente anche per il Real Madrid. Il portoghese, in questa stag ...