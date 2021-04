Bielorussia | Letta vede Tsikhanouskaya | ' Pd con il popolo bielorusso'

(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr (Adnkronos) - Enricoha incontrato stamattina alla Camera Sviatlana, la leader dell'opposizione bielorussa. "Il @pdnetwork sostiene ile la leader dell'opposizione @Tsihanouskaya nella loro lotta non violenta per la democrazia e per il rispetto dei diritti fondamentali. La loro lotta è anche la nostra", ha twittato il segretario del Pd pubblicando la foto dell'incontro che si è tenuto al gruppo dem di Montecitorio e a cui hanno partecipato le capogruppo Simona Malpezzi e Debora Serracchiani e la capogruppo in commissione Esteri Lia Quartapelle.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia Letta

Il Tempo

A Berlino la nomina di Blinken a Segretario di Stato era statacome il segnale di un ... approccio basato sulla netta distinzione tra il dossier energetico e quello politico (Ucraina,,...Con l'elezione dici siamo salvati dal burrone, siamo tornati sul ciglio e il cammino può ... quelli di Patrick Zaky, della verità su Giulio Regeni, in Birmania o indove giovani e ...Roma, 29 apr. (askanews) - E' iniziato il conto alla rovescia per l'appuntamento con il Longines FEI Endurance World Championship 2021, che il 22 maggio vedrà competere a San Rossore di Pisa, binomi d ...Sergei Sheleg/BelTA Pool Photo via AP. Il controverso presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha annunciato un decreto per cambiare le regole, in caso di morte del capo dello stato, del trasferimen ...