Advertising

giornaleradiofm : Bielorussia: Fico incontra Sviatlana Tsikhanouskaya: (ANSA) - ROMA, 29 APR - 'Ho incontrato a Montecitorio Sviatlan… - Massimi47715989 : Bielorussia: Fico incontra Sviatlana Tsikhanouskaya - Ultima Ora - ANSA - orosan1 : @franakviacorka @Tsihanouskaya @ItalyMFA @amendolaenzo @pierofassino @LiaQuartapelle @lauraboldrini @Roberto_Fico… -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia Fico

Agenzia ANSA

"Ho incontrato a Montecitorio Sviatlana Tsikhanouskaya, leader dell'opposizione bielorussa che oggi è stata in audizione in commissione Esteri". Lo afferma il presidente della Camera Roberto. ."Ho incontrato a Montecitorio Sviatlana Tsikhanouskaya, leader dell'opposizione bielorussa che oggi è stata in audizione in commissione Esteri". Lo afferma il presidente della Camera Roberto. ."Ho incontrato a Montecitorio Sviatlana Tsikhanouskaya, leader dell'opposizione bielorussa che oggi è stata in audizione in commissione Esteri". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico. (AN ...(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Ho incontrato a Montecitorio Sviatlana Tsikhanouskaya, leader dell'opposizione bielorussa che oggi è stata in audizione in ...