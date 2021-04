Biden sprona il Congresso | riforma polizia e stretta su armi

(Di giovedì 29 aprile 2021) "Il futuro dell'America è nelle nostre mani". Joeundiviso a cui chiede di appoggiare il suo piano da oltre 4 mila miliardi di dollari per il rilancio del Paese ("il più grande ...

"Il futuro dell'America è nelle nostre mani". Joeun Congresso diviso a cui chiede di appoggiare il suo piano da oltre 4 mila miliardi di dollari per il rilancio del Paese ("il più grande dalla Seconda guerra mondiale") e di agire una ...Ieri l'appello ai leader mondiali, dal presidente Usa che prende grandi impegni: dimezzare le emissioni di gas entro il 2030. Zi Xiping invece prende tempo: entro il ...Più posti di lavoro e meno armi, lotta alla pandemìa di Covid e riforma della polizia: Joe Biden ha le idee chiare dopo 100 giorni alla guida degli Stati Uniti: «Il ..."Ho ereditato un Paese in crisi, ora l'America è di nuovo incammino", ha esultato il presidente americano, rivendicando soprattutto il successo della campagna di vaccinazione con 220milioni di dosi so ...