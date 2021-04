Biden manda una delegazione nel Golfo per mantenere forti le relazioni (Di giovedì 29 aprile 2021) Una folta delegazione di alti funzionari statunitensi sarà in Medio Oriente nei prossimi giorni, mentre l’inviato speciale per l’Iran guida il team di uomini dell’amministrazione Biden ai colloqui di Vienna sul Jcpoa, e un gruppo di alti rappresentanti della sicurezza israeliana è a Washington. La visita mediorientale dei membri del governo americano (la prima dell’era Biden) è guidata da Brett McGurk, coordinatore dell’ufficio Middle East and North Africa (MENA) del Consiglio di Sicurezza nazionale, ex inviato per la crisi siriana ed esperto conoscitore di realtà e dinamiche della regione. La Bloomberg scrive che della delegazione faranno parte anche il consigliere del dipartimento di Stato Derek Chollett e l’assistente segretario ad interim per gli affari del Vicino Oriente, Joey Hood. Con loro anche la direttrice ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 aprile 2021) Una foltadi alti funzionari statunitensi sarà in Medio Oriente nei prossimi giorni, mentre l’inviato speciale per l’Iran guida il team di uomini dell’amministrazioneai colloqui di Vienna sul Jcpoa, e un gruppo di alti rappresentanti della sicurezza israeliana è a Washington. La visita mediorientale dei membri del governo americano (la prima dell’era) è guidata da Brett McGurk, coordinatore dell’ufficio Middle East and North Africa (MENA) del Consiglio di Sicurezza nazionale, ex inviato per la crisi siriana ed esperto conoscitore di realtà e dinamiche della regione. La Bloomberg scrive che dellafaranno parte anche il consigliere del dipartimento di Stato Derek Chollett e l’assistente segretario ad interim per gli affari del Vicino Oriente, Joey Hood. Con loro anche la direttrice ...

