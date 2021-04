Biden: i primi 100 giorni del presidente che vuole trasformare l’America (Di giovedì 29 aprile 2021) Joe Biden, a cento giorni dalla sua elezione, rivendica i risultati finora raggiunti dal suo governo. Ieri sera ha tenuto infatti il suo primo discorso, indirizzato a deputati e senatori, al Congresso. Alle sue spalle, per la prima volta nella storia, due donne a rappresentare la leadership di entrambi i rami del Parlamento: Kamala Harris (presidente del Senato in quanto numero due del Governo) e Nancy Pelosi (Camera). Il discorso di Joe Biden al Congresso In uno speech di 28 pagine, durato un’ora e 11 minuti, ha esposto ciò che è stato fatto finora e i suoi programmi per il futuro. Oltre 200 milioni di americani già vaccinati. Il suo primo pacchetto di interventi prevede sostegno a famiglie e imprese per oltre 1900 miliardi di dollari. Il presidente americano insistite molto sul piano per le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Joe, a centodalla sua elezione, rivendica i risultati finora raggiunti dal suo governo. Ieri sera ha tenuto infatti il suo primo discorso, indirizzato a deputati e senatori, al Congresso. Alle sue spalle, per la prima volta nella storia, due donne a rappresentare la leadership di entrambi i rami del Parlamento: Kamala Harris (del Senato in quanto numero due del Governo) e Nancy Pelosi (Camera). Il discorso di Joeal Congresso In uno speech di 28 pagine, durato un’ora e 11 minuti, ha esposto ciò che è stato fatto finora e i suoi programmi per il futuro. Oltre 200 milioni di americani già vaccinati. Il suo primo pacchetto di interventi prevede sostegno a famiglie e imprese per oltre 1900 miliardi di dollari. Ilamericano insistite molto sul piano per le ...

