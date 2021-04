Biden al Congresso rilancia il ruolo degli Usa | ' Ci siamo rimessi in marcia'

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il presidente annuncia un nuovo ambizioso piano di rilancio dell'economia per creare milioni di posti di lavoro. Pronto are sulla riforma della polizia e dell'uso delle armi. Conciliante ...

Il presidente annuncia un nuovo ambizioso piano di rilancio dell'economia per creare milioni di posti di lavoro. Pronto a rilanciare sulla riforma della polizia e dell'uso delle armi. Conciliante ...Vaccini, democrazia e dollari. L'arsenale di ...Presentato in Congresso il Family Plan da 1.800 miliardi destinato alle vittime della pandemia. Parte dei fondi dalle tasse aumentate ai più ricchi. «Investimento sul futuro». Ma la strada è in salita ...Nel suo discorso, il presidente americano chiama alla massima responsabilità repubblicani e democratici presentando il suo American Families Plan da 1.800 miliardi di dollari. Gratis anche la scuola m ...