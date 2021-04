Biden al Congresso | “Futuro dell’America è nelle nostre mani”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il presidente americano Joeparla per la prima volta davanti alda quando è entrato in carica.sprona ilad agire una volta per tutte per riformare la polizia, varare una stretta sulle armi da fuoco e lavorare una riforma complessiva sull’immigrazione. Il Presidente poi rivendica i risultati raggiunti dal suo

'Ora, dopo soli 100 giorni, posso dire alla nazione che l'America è di nuovo in movimento'. Così il presidente degli Stati Uniti Joeha iniziato il suo primo discorso al, dopo 100 giorni della sua presidenza che ha dovuto affrontare, ha detto, 'la più grave pandemia dell'ultimo secolo. La peggiore crisi economica ...Il peggiore attacco alla nostra democrazia dai tempi della guerra civile", ha detto, in riferimento all'assalto aldel 6 gennaio da parte dei manifestanti pro - Trump. "Ora, dopo ...Il presidente americano Joe Biden parla per la prima volta davanti al Congresso da quando è entrato in carica: "Il futuro è nelle mostr mani" ...