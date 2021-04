Bertolucci | Mangini | Volonté | Petri | Pontecorvo | Scola Lo straordinario patrimonio d’archivio di AAMOD su Nexo+

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 aprile 2021) Attraverso uno, un viaggio alla scoperta del cinema documentario d’autore e della sua eccezionale eredità come libero e irriverente strumento di conoscenza del reale In occasione della Festa dei Lavoratori L’ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO DEBUTTA SUDal Primo Maggio, incluso nell’abbonamento di, un canale dedicato all’Archivio con i primi 26 titoli firmati da grandi registi italiani. E in più, a 100 anni dalla fondazione del PCI, in esclusiva suil documentario inedito “Cent’anni dopo. Un film sul PCI” di Monica Maurer con l’intervista ad Aldo Tortorella e rari materiali di repertorio Con film e documentari di Bernardo, Giuseppe, Cecilia ...