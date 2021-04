Bentancur Juventus, un top club fa sul serio: offerta monstre dalla Spagna (Di giovedì 29 aprile 2021) Bentancur Juventus – Importanti aggiornamenti sul fronte Bentancur. Secondo quanto riportato dalla redazione di tuttojuve.com, infatti, sul centrocampista uruguayano della Juventus sarebbe piombato con decisione il Real Madrid. I blancos sarebbero disposti a mettere sul piatto un’offerta cash da 50 milioni di euro o inserire nell’affare almeno una contropartita tecnica (Asensio o Marcelo). Bentancur Juventus, l’offerta del Real Madrid I Blancos vogliono ringiovanire la mediana, e hanno individuato nell’ex mediano del Boca Juniors un rinforzo appetibile in termini di qualità e di margini di miglioramento. La Juventus, dal canto suo, non è convinta della bontà dell’operazione, anche perché una percentuale ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 29 aprile 2021)– Importanti aggiornamenti sul fronte. Secondo quanto riportatoredazione di tuttojuve.com, infatti, sul centrocampista uruguayano dellasarebbe piombato con decisione il Real Madrid. I blancos sarebbero disposti a mettere sul piatto un’cash da 50 milioni di euro o inserire nell’affare almeno una contropartita tecnica (Asensio o Marcelo)., l’del Real Madrid I Blancos vogliono ringiovanire la mediana, e hanno individuato nell’ex mediano del Boca Juniors un rinforzo appetibile in termini di qualità e di margini di miglioramento. La, dal canto suo, non è convinta della bontà dell’operazione, anche perché una percentuale ...

