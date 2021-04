Belen Rodriguez mostra la prima foto della figlia Luna Marie. E il dettaglio è incredibile (Di giovedì 29 aprile 2021) Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono una coppia ormai consolidata. Dopo pochi mesi hanno deciso di diventare genitori della piccola Luna Marie, che nascerà tra qualche mese; una sorellina per Santiago, nato dal matrimonio della showgirl argentina e il ballerino e conduttore Stefano De Martino. La scorsa settimana la coppia è stata in vacanza in un magnifico resort extra lusso alle Maldive, precisamente sull’isola di Maagau, a 40 minuti dalla capitale Malè. Belen e Antonino hanno soggiornato nella Pool Suite Beach Villa che costa 900 euro a notte e non hanno perso occasione di far vedere il posto da sogno ai propri follower.



