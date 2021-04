Belén Rodriguez, l’ecografia di Luna Marie (con Antonino Spinalbese) (Di giovedì 29 aprile 2021) Un’altra ecografia, accompagnata dalla dicitura «amore di mamma». Belén Rodriguez, dalla scorsa estate legata ad Antonino Spinalbese, ha pubblicato su Instagram un momento privato. Stesa sul lettino di uno studio medico, la maglietta arrotolata fin sotto il seno, ha sorriso con gli occhi, nel corso dell’ecografia di rito. «Ventisettesima settimana», ha scritto in uno dei tanti post poi pubblicati fra le proprie Instagram Stories, svelando, video dopo video, ogni istante della procedura. Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 aprile 2021) Un’altra ecografia, accompagnata dalla dicitura «amore di mamma». Belén Rodriguez, dalla scorsa estate legata ad Antonino Spinalbese, ha pubblicato su Instagram un momento privato. Stesa sul lettino di uno studio medico, la maglietta arrotolata fin sotto il seno, ha sorriso con gli occhi, nel corso dell’ecografia di rito. «Ventisettesima settimana», ha scritto in uno dei tanti post poi pubblicati fra le proprie Instagram Stories, svelando, video dopo video, ogni istante della procedura.

Advertising

franciiscooo8 : A Enzo arlotta hanno fatto gli auguri tutti pure di marzio, Rocco siffredi e belen rodriguez, manco solo io - MirkoZapparoli : RT @anthos555: Con un Paese in crisi economica la Rai da 100mila euro a Belen? ?? - Prof_Ramonte_ : È vergognoso che in #RAI ad essere tagliate siano solo le spese per i diritti relativi allo sport. Invece altri pro… - paolocoa : FQ-“Belen Rodriguez ha intascato 100 mila euro per un’ora su RaiUno”: Lega furiosa chiede chiarezza… -

Ultime Notizie dalla rete : Belén Rodriguez Canzone Segreta, 100mila euro per Belen ospite? Arriva un'interrogazione in Vigilanza Rai Canzone Segreta: il cachet di Belen Rodriguez La commissione di Vigilanza avrebbe inviato un'interrogazione in Rai per saperne di più in merito al compenso percepito da Belen Rodriguez durante la sua ...

Francesca Manzini e Christian Vitelli si sono lasciati/ Salta il matrimonio e... Francesca Manzini/ Ad Amici 2021 nei panni di Belen Rodriguez? Francesca Manzini e Christian Vitelli si sono lasciati In particolare, Francesca Manzini , reduce dalla sua conduzione di Striscia la ...

Abito primavera 2021, il vestito bianco di Belén Rodriguez è stupendo Cosmopolitan Canzone Segreta: il cachet di BelenLa commissione di Vigilanza avrebbe inviato un'interrogazione in Rai per saperne di più in merito al compenso percepito da Belendurante la sua ...Francesca Manzini/ Ad Amici 2021 nei panni di Belen? Francesca Manzini e Christian Vitelli si sono lasciati In particolare, Francesca Manzini , reduce dalla sua conduzione di Striscia la ...