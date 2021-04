“Belen Rodriguez ha intascato 100 mila euro per un’ora su RaiUno”: Lega furiosa chiede chiarezza (Di giovedì 29 aprile 2021) “Belen Rodriguez è in un momento d’oro sia da un punto di vista umano che professionale. Recentemente è stata ospite a Canzone segreta, fortunato programma della prima serata di Rai 1 condotto da Serena Rossi. A Viale Mazzini si sussurra che la showgirl argentina per questa partecipazione abbia ricevuto un cachet record e decisamente fuori mercato. A quale cifra ammonta? Ah, saperlo”, ha scritto il giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. A pochi giorni di distanza su Dagospia era apparso uno strano indovinello: “La famosa showgirl per presenziare in un noto show di prima serata avrebbe intascato quasi 100 mila euro. Di chi stiamo parlando?”. Un due più due piuttosto facile che ha fatto subito rumore, una cifra ritenuta fuori mercato, ancora di più per le logiche del servizio pubblico in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) “è in un momento d’oro sia da un punto di vista umano che professionale. Recentemente è stata ospite a Canzone segreta, fortunato programma della prima serata di Rai 1 condotto da Serena Rossi. A Viale Mazzini si sussurra che la showgirl argentina per questa partecipazione abbia ricevuto un cachet record e decisamente fuori mercato. A quale cifra ammonta? Ah, saperlo”, ha scritto il giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. A pochi giorni di distanza su Dagospia era apparso uno strano indovinello: “La famosa showgirl per presenziare in un noto show di prima serata avrebbequasi 100. Di chi stiamo parlando?”. Un due più due piuttosto facile che ha fatto subito rumore, una cifra ritenuta fuori mercato, ancora di più per le logiche del servizio pubblico in ...

