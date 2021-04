Belen mostra la morfologica e il volto di sua figlia: è identica a lei (Foto) (Di giovedì 29 aprile 2021) Grandi emozioni questa mattina per Belen che ha fatto l’ecografia morfologica e ha potuto vedere il volto di sua figlia. Incredibile ma vero la piccolissima Luna Marì ha le labbra grandi, Belen ride ma sembra davvero così. Con lei ovviamente c’è anche Antonino Spinalbese che nelle storie di Instagram appare molto emozionato mentre prende posto in prima fila per osservare bene la morfologica, il viso di sua figlia. E’ alla 27esima settimana e non vede l’ora di stringere Luna tra le sue braccia, si emoziona anche lei mentre guarda la bimba e il suo compagno. A 36 anni Belen Rodriguez sta per diventare mamma per la seconda volta, questa volta ci sono le nausee e altri fastidi che non ha avuto quando era in attesa di Santiago, ma c’è anche una maggiore ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 aprile 2021) Grandi emozioni questa mattina perche ha fatto l’ecografiae ha potuto vedere ildi sua. Incredibile ma vero la piccolissima Luna Marì ha le labbra grandi,ride ma sembra davvero così. Con lei ovviamente c’è anche Antonino Spinalbese che nelle storie di Instagram appare molto emozionato mentre prende posto in prima fila per osservare bene la, il viso di sua. E’ alla 27esima settimana e non vede l’ora di stringere Luna tra le sue braccia, si emoziona anche lei mentre guarda la bimba e il suo compagno. A 36 anniRodriguez sta per diventare mamma per la seconda volta, questa volta ci sono le nausee e altri fastidi che non ha avuto quando era in attesa di Santiago, ma c’è anche una maggiore ...

