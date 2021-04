Beautiful | anticipazioni americane | il tributo di Vinny fa innervosire Liam

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 29 aprile 2021) Lediannunciano nuovi sviluppi nell'indagine per l'omicidio diWalker. Nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana negli Stati Uniti, il vicecapo Bradley Baker sarà più determinato che mai a scoprire chi ha falciato, lasciandolo morire da solo come un cane. Mentre Bill sarà impegnato a tenere la bocca chiusa a, Zoe proverà a ripagare un favore.: Bradley sospetta di Thomas Il vicecapo Baker interrogheràsul suo legame con, ma inserirà nella lista dei sospettati anche Thomas. Dopo ilcommemorativo di, sembrerà che Bradley sia convinto che il padre ...