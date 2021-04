Beautiful anticipazioni 7 maggio 2021 | Thomas terrorizza il piccolo Douglas

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 29 aprile 2021)è solo un bambino eppure è costretto da suo padre a subire pensanti pressioni, così come accade in questa puntata didel 7, durante la quale farà credere alche presto perderà Hope e che al suo posto sarà Zoe la sua nuova mamma. L’intento dire suo figlio riesce in pieno, infattinon esita nemmeno un minuto a correre da “mamma Hope” per chiederle in lacrime di non abbandonarlo e di tornare ad essere una famiglia con suo papà. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…puntate americane, Ridge ha venduto sua figlia! Nel corso della sua vita il Forrester non aveva mai rivelato il suo segreto più grande Clamoroso colpo di scena nelle puntate americane di ...