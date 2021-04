Beach volley, World Tour 2021 Cancun3. Ancora Cherif/Ahmed sulla strada degli azzurri. Tante assenze, pronostico apertissimo (Di giovedì 29 aprile 2021) Scattano questa sera le sfide del tabellone principale del terzo torneo 4 stelle di Cancun, terz’ultimo appuntamento di questa portata valido per il ranking di qualificazione olimpica. Due le coppie azzurre inserite nel tabellone principale, Rossi/Carambula, entrati dopo il quarto posto di lunedì scorso, nelle prime quindici posizioni del ranking olimpico ma costretti a mettere altro fieno in cascina per dormire sonni tranquilli ed essere presenti a Tokyo 2021 e Abbiati/Andreatta che hanno superato le qualificazioni di ieri. La coppia azzurra allenata da Andrea Raffaelli occupa oggi l’ultima posizione utile per qualificarsi ai Giochi ma la situazione è estremamente fluida e si preannuncia una volata all’ultimo respiro per accaparrarsi gli ultimi posto disponibili. Rossi/Carambula hanno il vantaggio di poter scartare un 41mo posto, un 25mo e un 17mo posto, per cui dagli ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) Scattano questa sera le sfide del tabellone principale del terzo torneo 4 stelle di Cancun, terz’ultimo appuntamento di questa portata valido per il ranking di qualificazione olimpica. Due le coppie azzurre inserite nel tabellone principale, Rossi/Carambula, entrati dopo il quarto posto di lunedì scorso, nelle prime quindici posizioni del ranking olimpico ma costretti a mettere altro fieno in cascina per dormire sonni tranquilli ed essere presenti a Tokyoe Abbiati/Andreatta che hanno superato le qualificazioni di ieri. La coppia azzurra allenata da Andrea Raffaelli occupa oggi l’ultima posizione utile per qualificarsi ai Giochi ma la situazione è estremamente fluida e si preannuncia una volata all’ultimo respiro per accaparrarsi gli ultimi posto disponibili. Rossi/Carambula hanno il vantaggio di poter scartare un 41mo posto, un 25mo e un 17mo posto, per cui dagli ...

