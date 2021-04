Bassetti: "Sono narcisista, tutti quelli che vanno in tv lo sono. Se dicono di non esserlo, mentono" (Di giovedì 29 aprile 2021) “Malato di narcisismo? tutti quelli che vanno in tv lo sono. Se dicono di non esserlo, mentono. Io non ci trovo nulla di male”. Massimo Bassetti è tra i medici che maggiormente sono apparsi in televisione da quando la pandemia ha reso uomini e donne di scienza presenza fisse l piccolo schermo. Il presenzialismo, dice in un’intervista al Corriere, non lo distrae dal suo lavoro: “Io sto in ospedale dalle 7.40 alle 20.30. Faccio qualche collegamento con Skype. È parte del nostro lavoro comunicare. Ormai siamo personaggi pubblici. Il nostro ruolo è aiutare la gente a capire” Tra gli addetti ai lavori ci sono differenziazioni di pensieri che spesso portano ad attacchi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) “Malato di narcisismo?chein tv lo. Sedi non. Io non ci trovo nulla di male”. Massimoè tra i medici che maggiormenteapparsi in televisione da quando la pandemia ha reso uomini e donne di scienza presenza fisse l piccolo schermo. Il presenzialismo, dice in un’intervista al Corriere, non lo distrae dal suo lavoro: “Io sto in ospedale dalle 7.40 alle 20.30. Faccio qualche collegamento con Skype. È parte del nostro lavoro comunicare. Ormai siamo personaggi pubblici. Il nostro ruolo è aiutare la gente a capire” Tra gli addetti ai lavori cidifferenziazioni di pensieri che spesso portano ad attacchi ...

