Bassetti, da infettivologo a sex symbol: "Piaccio e me ne vanto. Telecamere sono una droga" (Di giovedì 29 aprile 2021) Genova, 29 apr – Matteo Bassetti è uno dei virologi, infettivologi e compagnia cantante onnipresenti sui nostri schermi dall'emergere della pandemia di Covid. In una sua intervista per Chi, il medico genovese fa sfoggio del suo amore di sé e non se ne pente. Bassetti: "Telecamera è una droga" Matteo Bassetti, uno dei volti nuovi della nuova casta di influencer gli infettivologi e virologi, nonché direttore della clinica Malattie Infettive del San Martino, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Per la rivista si è fatto immortalare insieme alla moglie Maria Chiara, sposata nel 2003. E' lo stesso infettivologo ad ammettere che «la telecamera è una droga. Ma quando non mi chiameranno più vorrà dire che l'emergenza è finita. Accetto volentieri ...

