Basket: Real Madrid, altra rimonta spettacolare. Sarà gara-5 con l'Anadolu Efes per andare alle Final Four 2021 di Eurolega (Di giovedì 29 aprile 2021) Per la seconda volta in quarantott'ore, il Real Madrid piazza una rimonta ai limiti dell'impossibile, batte l'Anadolu Efes e costringe i turchi a ritornare in patria per giocare gara-5 allo scopo di accedere alle Final Four di Eurolega a Colonia. Un esito che di nuovo mostra la grande forza del Real, quella di non mollare nemmeno sotto di 16 punti. Decisivo uno spettacolare Usman Garuba, 24 punti, 12 rimbalzi e un'età, 19 anni, che fa sì che le sue qualità possano tranquillamente essere notate, in un futuro neanche troppo lontano, dal mondo NBA. La partenza del Real, fra l'altro, è di quelle buone, o meglio ottime: 17-0 nel giro di cinque minuti, con Carroll da ...

