Basket | Playoff Eurolega 2021 | le chiavi dell’Olimpia Milano per vincere gara-4

(Di giovedì 29 aprile 2021) L’Olimpiaha un secondo match point da sfruttare domani sera nella-4 della serie deidicontro il Bayern Monaco. Nella prima partita in Germania, ieri, i padroni di casa si sono imposti per 85-79 al termine di un match che ha visto la squadra di Andrea Trinchieri essere praticamente sempre avanti dal primo all’ultimo minuto. L’Olimpia resta comunque avanti per 2-1 e può staccare il biglietto per le Final Four di Colonia già domani, madovrà cambiare qualcosa rispetto al terzo incontro. Andiamo a vedere quali possono essere leper-4. L’APPROCCIO –in-3 ha subito i parziali decisivi nel primo quarto e poi al rientro dall’intervallo. Un approccio ...

Advertising

Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBA Lakers ko a #Washington, il duo Brown-Tatum colpisce Charlotte. #Suns, playoff dopo 11 anni - sportface2016 : #NBA Lakers ko a #Washington, il duo Brown-Tatum colpisce Charlotte. #Suns, playoff dopo 11 anni - periodicodaily : Gara 3 playoff: il Bayern riapre i giochi #Basket #Bayern #Milano - infoitsport : Basket, playoff Eurolega: Milano cade in gara 3, il Bayern Monaco vince 85-79 - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Basket, playoff Eurolega: Milano cade in gara 3, il Bayern Monaco vince 85-79 -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Playoff

...graduatoria sarebbe particolarmente importante per gli azzurri perché garantirebbe il fattore campo per l'intera durata dei. Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napolisarà ...... le prestazioni di stasera e contro San Miniato sono delle importanti iniezioni di fiducia verso i. 'L'importante è pensare a noi ed ai miglioramenti che stiamo facendo ed ancora dobbiamo ...L'Olimpia Milano ha un secondo match point da sfruttare domani sera nella gara-4 della serie dei Playoff di Eurolega contro il Bayern Monaco. Nella prima partita in Germania, ieri sera, i padroni di c ...Luca Del Favero «Questo primo posto ci riempie d’orgoglio ed è un premio al nostro progetto iniziato cinque anni fa». È più che soddisfatto il presidente Mario Fermi per il cammino della sua E-Work, c ...